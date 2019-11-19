Захват минометной батареи: участники проекта «Взвод» получили новое задание в Крыму
На выполнение четвертой миссии участникам проекта «Взвод» дается всего 24 часа. Справятся ли они с поставленной задачей - зрители «Звезды» узнают совсем скоро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На побережье Крыма высадились участники эксперимента Минобороны России по доподготовке офицерского состава, пробившиеся в финал. Новую миссию им предстоит выполнить на полигоне Опук.
Задача молодых лейтенантов - захватить минометную батарею противника, сменить позицию и огнем поддержать наступление основных сил. На выполнение четвертой миссии участникам эксперимента дается 24 часа.
От точности прохождения каждого эпизода зависит личный рейтинг каждого. Кто станет лучшим - совсем скоро покажет телеканал «Звезда» в спецпроекте «Взвод».