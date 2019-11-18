Вооружен и опасен: спецназовцы РФ и Узбекистана уничтожили «врага» под Самарой

Бойцы спецназа России и Узбекистана организовали диверсию в тылу условного противника. Международные маневры прошли на полигоне под Самарой.

Специально для этих учений был разработан сценарий, максимально приближенный к реальным боевым действиям. «Противник» был хорошо вооружен и использовал современные системы разведки, в том числе - беспилотники.

В ходе учений военным пришлось совершить многокилометровый скрытный марш-бросок и атаковать узел связи.

В Самарскую область спецназ из Узбекистана прибыл для обмена опытом в рамках международного военного сотрудничества на 2019 год.