Специалисты войск РХБЗ продезинфицировали 25 городов и сел в ЕАО

Специалисты войск РХБЗ Восточного военного округа за месяц продезинфицировали 25 городов и сел в Еврейской автономии, сообщили в пресс-службе ВВО.

«Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО обработали 25 населенных пунктов пострадавших от паводка в Еврейской автономной области. Работы ведутся в ускоренном режиме, в связи с приближением устойчивых низких температур», - говорится в сообщении.

Военнослужащие за последние сутки завершили дезинфекцию села Биджан Ленинского района. Было обработано более 40 домов и примерно 10 километров дорог. Вскоре специалисты приступят к работе в селе Степное.

Военные специалисты начали дезинфекцию в начале октября. За это время было обработано более 500 домов, придомовых территорий и социальных объектов в Смидовичском и Биробиджанском районах автономии.

В настоящее время работы ведутся в самом пострадавшем от паводка Ленинском районе области. Для выполнения задач было привлечено 10 единиц техники и 30 военных, уточнили в пресс-службе. Проведенные работы в значительной мере позволят снять опасность вспышек вирусов и опасных инфекций на пострадавших территориях.