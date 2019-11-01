Уникальные кадры из Калужской области: загрузка «Ярсов» в пусковую установку

В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку.

Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего ее на позицию. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов, уточнили в Минобороны РФ.

Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания.

МБР PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Помимо переоснащения РВСН, проводятся работы по созданию новой инфраструктуры, которая позволит обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил и несения личным составом боевого дежурства.