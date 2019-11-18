«Смерч», «Град» и «Ураган» выжигают полигон: кадры учений ко Дню артиллериста

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии военнослужащие провели учения на полигоне Луга в Ленинградской области. В комплексном тактическом занятии приняли участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и артиллеристы Западного военного округа.

Военные разделились на команды, где одна уничтожила тяжелую бронетехнику противника, а другая отбила захваченный командный пункт.

В выступлении были задействованы 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Мста-С» последнего поколения с автоматизированной системой управления наведением огня и 122-миллиметровые гаубицы «Гвоздика».

Самой яркой и громкой частью учений стала одновременная работа сразу нескольких реактивных систем залпового огня - «Град», «Смерч» и «Ураган». Завершаются маневры стрельбой из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Когда на полигоне рассеялся дым, на огневых позициях началась другая тяжелая, но важная работа: курсанты чистили стволы своих орудий.

День ракетных войск и артиллерии отмечается каждый год 19 ноября. Дата праздника выбрана не случайно. Девятнадцатого ноября 1942 года началось историческое контрнаступление Красной армии под Сталинградом. Операции, переломившей исход Великой Отечественной войны, предшествовала артиллерийская подготовка советских войск.