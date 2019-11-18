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Гидрографы Северного флота стали лучшими в ВМФ России

Андрей Аркадьев
17:50 18.11.2019
За выдающиеся успехи в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении сил Военно-морского флота России в 2019 году им вручен переходящий кубок.
Гидрографы Северного флота стали лучшими в ВМФ России
© Фото: Минобороны России

Гидрографы Северного флота признаны лучшими по итогам деятельности за текущий год. Североморцы, отличившиеся в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении сил ВМФ, были награждены переходящим кубком. Знак отличия вручили начальнику гидрографической службы Северного флота капитану 1-го ранга Александру Лозюку.

Награду североморцы получили за ряд уникальных исследований и операций. Гидрографы совершили несколько экспедиций в арктические воды и открыли пять новых островов в бухте Визе острова Северный, расположенного на архипелаге Новая Земля, сообщает пресс-служба Северного флота.

Походы выполнялись на гидрографических судах проекта 862 «Визир», «Горизонт», а также на гражданском спасательном буксирном судне «Алтай». Участники экспедиции получили уникальные данные по рельефу дна, в целом исследователи измерили более 40 тысяч квадратных километров подводных поверхностей, сделали топографическую съемку береговой линии, провели геодезические работы на акватории Северного морского пути.

Во время экспедиций в Арктику гидрографы открыли новый пролив, отделивший полуостров Литтрова от острова Галля на архипелаге Земля Франца-Иосифа, выполнили промер в проливах Бута, Северо-Восточном и Неймайера, а также уточнили максимальную глубину Баренцева моря. Мест, куда не ступала нога человека и не проникал его взгляд, стало меньше. По данным пресс-службы, площадь «белых пятен» в Арктическом регионе уменьшилась на 4,2 тысячи квадратных километров.

Кроме того, вместе с представителями Русского географического общества военные гидрографы участвовали в поисках затонувших кораблей в Белом море.

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