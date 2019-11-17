Ряду подразделений ВВО в Бурятии присвоено почетное звание «Ударное»

По результатам учений 2019 года, ряду подразделений соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, присвоено почетное наименование «Ударное».

За отчетный период подразделения показали высокие результаты в боевой подготовке, выполнении задач по предназначению, уровне правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих, а также по состоянию вооружения, военной специальной техники и материального обеспечения.

Комплексная проверка началась с приведения соединения в высшие степени боевой готовности и выходу техники из парка. По прибытию в указанный район связистам предстояло выполнить ряд учебно-боевых задач в кротчайшие сроки норматива - установка антенн радиосвязи, телескопических мачт, развертывание кабельной сети, работа на современных средствах связи. По итогу совместной отлаженной работы - связь установлена, нормативы выполнены.

Начальник штаба батальона Алексей Соленый выразил благодарность личному составу.

Интенсивность проведения тренировок в течение года позволила выполнить задачу намного раньше установленного времени и дала командирам уверенность в своем личном составе при развертывании машин в дальнейшем.