В Минобороны РФ определили лучших в робототехнике суворовцев, кадетов и юнармейцев

Соревнования по робототехнике среди довузовских организаций Минобороны прошли 15-16 ноября в рамках III Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник» на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

Участие в конференции приняли более 260 человек. При этом свыше 160 воспитанников из 25 суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также Пансиона воспитанниц Минобороны России боролись за призовые места, демонстрируя собранных своими руками роботов.

К участию в баталиях допускались машины, созданные из деталей популярных во всем мире конструкторов.

В 2019 году в борьбу за звание лучших роботехников вступили участники факультативных довузовских программ технического творчества от Московского авиационного института и Красногорского Кванториума, а также юнармейцы Военного инновационного технополиса «Эра».

© Минобороны РФ

Победителем в общем зачете стала команда Санкт-Петербургского кадетского корпуса Минобороны России. Второе место завоевал коллектив Тюменского президентского кадетского училища. Бронзовыми призерами стали воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Участники соревнований и их разработки оценивались по совокупности критериев. Конкурсанты демонстрировали свои способности при решении нестандартных задач на трассах и препятствиях, а ключевое значение имели особенности моделирования и конструирования роботов, а также программирование их модулей и систем.

Противостояние машин проводилось по всемирно известным правилам в пяти конкурсах: «Программирование в реальном времени», «Робобиатлон», «Ориентирование на местности», «Роботир» и «Краповый берет».

© Минобороны РФ

Номинанты конкурсов приглашены в качестве участников на Международный военно-технический форум «Армия-2020» и внесены в базу одаренных детей и талантливой молодежи, которая ведется в Военном инновационном технополисе «Эра».

Мероприятие состоялось под общим руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Организатором конференции и конкурсов выступил Военный инновационный технополис «Эра», который в рамках очередной конференции будет принимать на своей площадке в Анапе юных робототехников в 2020 году.