Уникальная операция: подъем центрального купола Главного храма ВС РФ глазами юнармейцев
Масса огромного купола - 80 тонн. Для его монтажа задействовали сверхмощный кран в 750 тонн; чтобы он держался более устойчиво, его вес увеличили контргрузами до 1 250 тонн.
© Видео: ЮНАРМИЯ ТВ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
На днях в подмосковном парке «Патриот» провели уникальную операцию по подъему центрального купола Главного храма Вооруженных сил России.
Культовое сооружение начали строить год назад, в процессе возведения храма были задействованы более 1000 человек и 200 единиц техники.
Сама процедура поднятия центрального купола необычна тем, что ранее никто и никогда не поднимал с земли купольные или полусферические объекты такого размера.
Всего Главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. Главный храм Вооруженных Сил возводится к 75-летию Великой Победы.