Уникальная операция: подъем центрального купола Главного храма ВС РФ глазами юнармейцев

На днях в подмосковном парке «Патриот» провели уникальную операцию по подъему центрального купола Главного храма Вооруженных сил России.

Культовое сооружение начали строить год назад, в процессе возведения храма были задействованы более 1000 человек и 200 единиц техники.

Сама процедура поднятия центрального купола необычна тем, что ранее никто и никогда не поднимал с земли купольные или полусферические объекты такого размера.

Всего Главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. Главный храм Вооруженных Сил возводится к 75-летию Великой Победы.