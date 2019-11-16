Первый бал воспитанниц пансиона Минобороны в Петербурге посвятили театру

Первый кадетский бал воспитанниц филиала Пансиона Минобороны РФ в Петербурге прошел в Александринском театре. Он был посвящен Году театра в России. К балу девочки готовились три недели, но они все равно переживают, ведь нужно не перепутать сложные движения в польке или кадрили.

На мероприятие прибыли кадеты из Суворовского училища, они нарядились в парадные мундиры и надели белоснежные перчатки.

На бал также приехали высокие гости из Москвы - председатель попечительского совета Пансиона воспитанниц, заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко и заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, которая курирует уникальный кадетский корпус для девочек.

Вместе с Татьяной Шевцовой на своеобразные гастроли в Петербург приехали 100 воспитанниц Московского Пансиона, чтобы представить уникальный проект «Магия театра - путешествие во времени», посвященный Году театра в России.

Воспитанницы представили не только номера из классических оперных и балетных постановок, но и этюды по мотивам самых известных произведений мировой литературы. Девочки исполнили номера на уровне профессиональных артистов, ведь все они получают образование в лучшем довузовском учебном заведении Минобороны в стране.

Филиал пансиона в Петербурге открылся в сентябре, в первый набор вошли 240 девочек, которые приехали со всей России, большинство - из семей военнослужащих. Помимо обязательной образовательной программы, каждая воспитанница выбирает себе дополнительные уроки: фехтование, верховая езда или хореография.