Подлодка «Колпино» преодолела минные заграждения: видео

В Черном море экипажи подводной лодки «Колпино» и морского тральщика «Железняков» приняли участие в учениях по проводке за тралами, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

По легенде учений лодка оказалась запертой в порту, а выход был заблокирован минами. Тральщики расчистили путь для лодки для прохождения через опасный район. В ходе учений были отработаны совместные действия, субмариной был успешно преодолен условный район постановок мин.

Отмечается, что в маневрах задействовали экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации ЧФ. Он сопровождал «Колпино» при проходе через минное заграждение.

После преодоления района минной опасности подлодка выполнила погружение и продолжила выполнение задач по предназначению в подводном положении.