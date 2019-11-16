Универсальные солдаты: Рязанское училище ВДВ отмечает день рождения

Сегодня исполняется 101 год Рязанскому училищу ВДВ, которое, безусловно, может гордиться своими выпускниками: 53 Героя Советского Союза, 82 Героя России.

История легендарного учебного заведения началась с первых рязанских пехотных курсов. Сегодня в этих стенах готовят универсальных солдат, которые способны эффективно действовать и в воздухе, и на земле, и даже под водой.

Для тех, кто тут обучается, нет неразрешимых задач. А училище старше самого рода войск, которому готовит своих командиров, почти на два десятка лет. И в этом тоже кроется одна из главных особенностей этого легендарного вуза - постоянное развитие.

Все самые передовые наработки для подготовки универсальных офицеров, способных эффективно действовать и на земле, и в воздухе, и под водой, в первую очередь внедряются здесь.

В Рязани готовят и командиров-десантников, и морских пехотинцев и для любых других спецподразделений нашей армии. Мгновенно ориентироваться в самой сложной обстановке, которая меняется ежесекундно, - навык, который впитывают курсанты, начиная со своего первого прыжка с парашютом.

Именно в Рязанском десантном, к примеру, впервые задействовали аэродинамическую трубу для парашютно-десантной подготовки. При первых прыжках с парашютом курсант проводит в свободном падении всего 3 секунды. В аэротрубе как раз и нарабатываются навыки правильного поведения в свободном падении, в том числе и в полной экипировке, 1 минута здесь - это прыжок с высоты 4 километра.

Традиции, заложенные еще до Великой Отечественной войны, которые оформил в отдельный род войск легендарный Василий Маргелов, живут в каждом поколении рязанских курсантов.

«В нашем училище стремятся учиться многие, но удается это самым достойным и заслуженным. Поэтому на курсантов училища ложится большая ответственность - учиться за двоих, за троих, за четверых, и быть лучшими по всем направлениям», - отметил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Праздник собрал многих именитых учеников училища, действующих командиров и начальников вуза разных лет. Сегодня тот редкий день, когда курсанты Рязанского десантного училища не в полной боевой выкладке совершают очередной прыжок или марш-бросок, а при полном параде отмечают свой общий на всех десантников день рождения.