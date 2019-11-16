Командующий ЗВО проинспектировал подразделения танковой армии в Московской области

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев в ходе рабочей поездки в войска округа проинспектировал соединения и воинские части танкового объединения, дислоцированные в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Командующий войсками ЗВО проверил ход строительства и капитального ремонта объектов инфраструктуры для размещения войск, а также выполнение мероприятий по встрече молодого пополнения в воинских частях и подразделениях и перевод вооружения и техники на зимний режим эксплуатации.

Командующий высоко оценил подготовку подразделений к новому учебному году и отметил высокие результаты, показанные в ходе тактических учений различного уровня.

«Подразделения танковой армии отлично проявили себя в этом году, это хорошо было видно на прошедших тактических учениях, в том числе и в международных, где военнослужащие показали высокий профессионализм. Хочу отметить, что танковая армия обладает самым мощным боевым потенциалом на западных рубежах нашей страны» - заявил генерал-полковник Александр Журавлев.

Также командующий Западным военным округом заслушал командиров воинских частей о ходе выполнения основных задач года, а это - перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники и комплектование подразделений военнослужащими по контракту. Рабочая поездка носила плановый характер.