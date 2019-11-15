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Тихоокеанский флот приведен в готовность из-за мощного циклона на Камчатке

Вадим Иванов
08:55 15.11.2019
Сила ветра в регионе может достигать 25-30 метров в секунду. Основной удар непогоды пришелся на прибрежную часть Петропавловска-Камчатского.
Тихоокеанский флот приведен в готовность из-за мощного циклона на Камчатке
© Фото: Минобороны РФ

На юг Камчатского полуострова обрушился мощный циклон, который принес на полуостров снег с дождем и штормовой ветер 20 метров в секунду. В прибрежных районах сила ветра может достигать 25-30 метров в секунду.

Основной удар непогоды пришелся на прибрежную часть Петропавловска-Камчатского, а также на населенные пункты и районы, где расположены пункты базирования Тихоокеанского флота (ТОФ).

На Камчатке дежурные силы отряда вспомогательного флота и поисково-спасательного обеспечения ТОФ приведены в повышенную готовность. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Кроме того, экипажи судов поисково-спасательного обеспечения и вспомогательного флота ТОФ готовы оказать помощь в случае возникновения нештатных ситуаций на кораблях и гражданских судах.

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