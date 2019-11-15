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Новейший учебно-тренажерный комплекс ВМФ открыт в Санкт-Петербурге

Вадим Иванов
09:15 15.11.2019
Уникальность комплекса состоит в том, что он является модернизированной версией уже используемого в учебных центрах и заведения ВМФ тренажера «Мостик» и состоит из двух секций - одна для подготовки офицеров-подводников, а другая - для подготовки офицеров подводников.
Новейший учебно-тренажерный комплекс ВМФ открыт в Санкт-Петербурге
© Фото: Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге, в Военном институте дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ вступил в строй новейший учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для подготовки командиров надводных кораблей, подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений Военно-Морского Флота.

По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова начало функционирования учебно-тренажерного комплекса было приурочено к 145-летию со дня образования Высших специальных офицерских классов командного состава ВМФ (ВСОК ВМФ), правопреемником которых является Военный институт.

Новый учебно-тренажерный комплекс позволяет вести подготовку будущих командиров надводных кораблей и подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений ВМФ, моделируя максимально реалистичную обстановку морских районов.

Уникальность учебно-тренажерного комплекса состоит в том, что он является модернизированной версией уже используемого в учебных центрах и учебных заведения ВМФ тренажера «Мостик» и состоит из двух секций - одна для подготовки офицеров-подводников, а другая - для подготовки офицеров подводников.

Комплекс функционирует с использованием самого современного программного обеспечения, которое позволяет моделировать навигационные и гидрометеорологические особенности морских районов, а также решать задачи расхождения со встречными кораблями и судами,  задачи плавания в узкостях. Обстановка отражается на экранах-панелях панорамного типа.

Одновременно со вступлением в строй учебно-тренажерного комплекса в Военном институте была торжественно открыта аудитория имени вице-адмирала Георгия Неволина - выдающегося отечественного подводника, первого командующего 3-й флотилии подводных лодок Северного флота, педагога, в прошлом начальника Высшего военно-морского училища подводного плавания.

Адмирал Николай Евменов отметил важность подготовки командирского звена и звена флагманских специалистов для ВМФ с учетом активного пополнения корабля новыми надводными кораблями и подводными лодками, характером действий сил ВМФ в различных широтах Мирового океана по гарантированному предотвращению любых угроз с морских направлений.

«Военно-морской флот России всегда был, есть и будет океанским флотом. Это требует от нас постоянного развития всей системы профессиональной подготовки, анализа полученного опыта, включая опыт боевых действий, полученный при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики», - указал он.

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