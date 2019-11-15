Новейший учебно-тренажерный комплекс ВМФ открыт в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Военном институте дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ вступил в строй новейший учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для подготовки командиров надводных кораблей, подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений Военно-Морского Флота.

По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова начало функционирования учебно-тренажерного комплекса было приурочено к 145-летию со дня образования Высших специальных офицерских классов командного состава ВМФ (ВСОК ВМФ), правопреемником которых является Военный институт.

Новый учебно-тренажерный комплекс позволяет вести подготовку будущих командиров надводных кораблей и подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений ВМФ, моделируя максимально реалистичную обстановку морских районов.

Уникальность учебно-тренажерного комплекса состоит в том, что он является модернизированной версией уже используемого в учебных центрах и учебных заведения ВМФ тренажера «Мостик» и состоит из двух секций - одна для подготовки офицеров-подводников, а другая - для подготовки офицеров подводников.

Комплекс функционирует с использованием самого современного программного обеспечения, которое позволяет моделировать навигационные и гидрометеорологические особенности морских районов, а также решать задачи расхождения со встречными кораблями и судами, задачи плавания в узкостях. Обстановка отражается на экранах-панелях панорамного типа.

Одновременно со вступлением в строй учебно-тренажерного комплекса в Военном институте была торжественно открыта аудитория имени вице-адмирала Георгия Неволина - выдающегося отечественного подводника, первого командующего 3-й флотилии подводных лодок Северного флота, педагога, в прошлом начальника Высшего военно-морского училища подводного плавания.

Адмирал Николай Евменов отметил важность подготовки командирского звена и звена флагманских специалистов для ВМФ с учетом активного пополнения корабля новыми надводными кораблями и подводными лодками, характером действий сил ВМФ в различных широтах Мирового океана по гарантированному предотвращению любых угроз с морских направлений.