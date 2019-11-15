Филигранное управление парашютом: кадры десантирования спецназа из Ми-8
По итогам соревнований лучшими стали военнослужащие из Тольятти и Новосибирска.
© Фото: ТРК "Звезда"
Чемпионат по парашютному спорту среди спецназовцев ЦВО прошел в Самарской области. В нем приняли участие лучшие специалисты из состава подразделений разведки и специального назначения с Урала, Поволжья и Сибири.
Десантирование проводили с высоты от 800 до 1200 метров. Участники выпрыгивали из вертолета Ми-8, после чего стремились приземлиться в заданную точку.
Как рассказали в пресс-службе ЦВО, состязания прошли в сложных метеоусловиях.
«Несмотря на погодные условия спортсмены показали высокие умения в филигранном управлении парашютом», - говорится в сообщении.
А победителями соревнований стали спецназовцы из Тольятти и Новосибирска.