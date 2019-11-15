Филигранное управление парашютом: кадры десантирования спецназа из Ми-8

Чемпионат по парашютному спорту среди спецназовцев ЦВО прошел в Самарской области. В нем приняли участие лучшие специалисты из состава подразделений разведки и специального назначения с Урала, Поволжья и Сибири.

Десантирование проводили с высоты от 800 до 1200 метров. Участники выпрыгивали из вертолета Ми-8, после чего стремились приземлиться в заданную точку.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, состязания прошли в сложных метеоусловиях.

«Несмотря на погодные условия спортсмены показали высокие умения в филигранном управлении парашютом», - говорится в сообщении.

А победителями соревнований стали спецназовцы из Тольятти и Новосибирска.