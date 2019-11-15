ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии

На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей. Полевой аэродром в районе населенного пункта на севере провинции Алеппо перешел под контроль правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

На земле под охрану важный объект взяли подразделения российской военной полиции. В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов.

Еще несколько дней назад по этим дорогам ездили американские «Хаммеры», а сейчас на взлетно-посадочную полосу приземляются вертолеты ВКС России.

Территория огромная, авиабаза «Сиррин» была одним из самых крупных военных объектов, армии США на территории Сирии.

Накануне ее покинули около сотни грузовиков. Были слышны взрывы, - американцы старались уничтожить то, что не смогли забрать с собой.

«Зашли на базу, взяли внутренней и внешней периметр под охрану. Выставили стационарные посты. Парные патрули выставлены. Сейчас саперы смотрят и проходят по каждому зданию, не оставлены ли какие-то взрывоопасные вещества и вообще нет ли здесь для нас каких-то сюрпризов», - рассказал «Звезде» старший инспектор военной полиции ВС РФ Дамир.

Пока сюрпризы, которые удалось найти, приятные. Практически нетронутым остался тренажерный зал, на грунтовую ВПП еще могут садиться транспортные самолеты. Это важно, так как сюда будут доставлять гуманитарные грузы.

Именно здесь продуктовые наборы, одежду, предметы личной гигиены будут хранить и сортировать, чтобы потом раздавать местным жителям.

«Сегодня мы начинаем разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи к возвращения к мирной жизни. Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни», - отметил начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин.

Жители севера Сирии действительно начинают возвращаться к нормальной жизни. В том числе, благодаря постоянному патрулированию территории российскими военными. Военные полицейские уже более трех недель каждый день выезжают на патрулирование приграничных районов.