День Каспийской флотилии: мощная сила на защите южных рубежей России

Каспийская флотилия, созданная по указу Петра I 15 ноября 1722 года, отмечает 297-летие. Минобороны опубликовало видеоролик, на котором собраны кадры учений и маневров кораблей, авиации и береговых войск флотилии.

Как подчеркнул командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, военнослужащие подошли к этому рубежу с высокими показателями в боевой подготовке.

«За 2019 учебный год корабельными соединениями выполнено около 200 боевых упражнений, что на 20 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года, около десяти ракетных стрельб крылатыми ракетами с кораблей и катеров, десятки артиллерийских стрельб, 60 противоминных упражнений и практических минных постановок», - подчеркнул контр-адмирал.

В том числе, флотилия участвовала в двух стратегических командно-штабных учениях самого высокого уровня - «Центр-2019» и «Гром-2019».

Пинчук напомнил, что в соответствии с реализацией указаний Верховного Главнокомандующего ВС РФ и Государственной программой вооружения на период с 2018 по 2027 год продолжается последовательный перевод флотилии из Астрахани в пункты основного базирования корабельных сил и береговых частей на территорию Республики Дагестан.

«Передислокация имеет своей целью повысить мобильность сил (войск) и снять зависимость от климатических и погодных условий в зимнем периоде», - отметил командующий Каспийской флотилией.

На днях начал работу новейший учебно-тренировочный комплекс, построенный специально для подготовки личного состава отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, добавил Сергей Пинчук.

«В его инфраструктуре предусмотрен современный бассейн для подготовки боевых пловцов, который не имеет аналогов в нашей стране и является гордостью флотилии», - рассказал он.

Контр-адмирал отметил, что в 2019 году на боевое дежурство заступил новейший противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» проекта 21980, оснащенный самым передовым оборудованием и вооружением.