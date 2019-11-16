Наследие фашистских бомбардировок: снаряды времен Войны взорвали под Волгоградом

Двадцать пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли инженеры в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Специалисты обнаружили опасную находку, когда проверяли новый участок железной дороги, и вызвали саперов. Среди боеприпасов были снаряды 20, 25, 45, 77, 82, 203-мм, мины 50 и 120-мм и ручные гранаты. Взрывоопасные предметы вывезли на полигон Прудбой, где их и взорвали.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 2,5 тысяч боеприпасов различного калибра.