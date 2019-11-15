Шойгу: на учениях «Центр-2019» войска показали высокую выучку

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на учениях «Центр-2019» войска продемонстрировали высокую выучку, а цели учения достигнуты в полном объеме. С соответствующим заявлением министр выступил, подводя итоги СКШУ.

«Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, войска продемонстрировали высокую выучку. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать нешаблонно», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Министерство обороны заблаговременно проинформировало мировую общественность о замысле учения и составе его участников.

«Были проведены брифинги для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, в том числе стран Североатлантического альянса. Отмечу, что за активной фазой учения на полигоне Донгуз наблюдало более 120 военных атташе из 75 стран», - сказал Шойгу.

Министр особо отметил, что полученный опыт необходимо использовать при планировании мероприятий оперативной подготовки на очередной учебный год.

Министр также отметил, что на учениях «Центр-2019» был впервые за 38 лет успешно десантирован парашютно-десантный полк.