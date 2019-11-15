К учениям «Центр-2019» привлечено более 128 тыс. военных и свыше 21 тыс. единиц техники

Министр обороны России Сергей Шойгу подвел итоги стратегических командно-штабных учений «Центр-2019», которые прошли с 16 по 21 сентября.

«Были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии. К маневрам привлекались личный состав Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, а также часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации», - заявил глава российского военного ведомства.

Шойгу рассказал, что в учениях было задействовано более 128 тысяч военнослужащих, свыше 21 тысячи единиц вооружения и военной техники, 15 боевых кораблей и 34 судна обеспечения. По словам министра, особенность учения заключалась в создании коалиционной антитеррористической группировки войск, представляющих Россию, Китай, Индию, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Шойгу отметил слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц.

«На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи. Также в ходе таких мероприятий повышается уровень совместимости органов управления и войск», - добавил министр.

Он напомнил, что масштабное учение проводилось на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.