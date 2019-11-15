Шойгу: на учениях «Центр-2019» впервые за 38 лет успешно десантирован парашютно-десантный полк

На учениях «Центр-2019» с 1981 года был успешно десантирован парашютно-десантный полк. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги СКШУ.

«Впервые со времени проведения учения "Запад-81" в полном составе успешно десантирован парашютно-десантный полк. Этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно-транспортной авиации», - сказал Шойгу.

По его словам, в масштабной операции одновременно участвовал 71 самолет Ил-76. В целях продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применена отдельная десантно-штурмовая бригада, которая обеспечивала действия главных сил группировки войск.

«В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством. Была создана группировка авиации, которая насчитывала около 600 летательных аппаратов, включая 15 самолетов и 8 вертолетов Народно-освободительной армии Китая», - сказал Шойгу.

На начальном этапе было перебазировано 282 летательных аппарата, в том числе из Западного и Южного военных округов на оперативные аэродромы на расстояние более полутора тысяч километров. Всего авиация выполнила полторы тысячи вылетов.