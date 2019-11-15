Центральный купол подняли на Главный храм ВС РФ

Центральный, самый большой купол установили военные строители на Главный храм Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот». Об этом в пятницу сообщает российское военное ведомство.

Масса огромного купола - 80 тонн. Для его монтажа задействовали сверхмощный кран в 750 тонн; чтобы он держался более устойчиво, его вес увеличили контргрузами до 1 250 тонн.

Всего Главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. Четыре одинаковых купола будут установлены на так называемые четверики, три из них уже заняли свои места. Еще один установят на звонницу, а самый большой купол сегодня занял центральную часть храма.

Первый из шести куполов подняли на строящийся в подмосковном парке «Патриот» Главный храм Вооруженных Сил РФ 8 ноября. Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20-этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал.

Главный храм Вооруженных Сил возводится к 75-летию Великой Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства так или иначе связаны с этим событием, с духовной и героической символикой. Например, высота звонницы - 75 метров, а малого купола - 14,18 метра. Так же, как и протяженность галереи «Дорога памяти», строительство которой уже ведется, составит 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный, диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 метра.