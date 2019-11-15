Корабль «Перекоп» с курсантами отправился из Мьянмы на Шри-Ланку

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с проходящими практику курсантами вышел из порта Янгон в Мьянме и взял курс в Бенгальский залив.

На борту находятся более ста курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова и Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

В Янгоне моряки и курсанты вышли на берег, прогулялись и посетили местные достопримечательности. Девятнадцатого ноября корабль должен зайти в порт Хамбантота в Шри-Ланке.

«Перекоп» вышел из Кронштадта в учебный поход 23 августа. Судно побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, преодолев в общей сложности более 20 тысяч морских миль.