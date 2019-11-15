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Подводная лодка Черноморского флота «Новороссийск» вышла в море

Андрей Аркадьев
15:20 15.11.2019
Экипаж провел тренировки по подготовке субмарины к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки.
Подводная лодка Черноморского флота «Новороссийск» вышла в море
© Фото: Минобороны России

Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота вышла в море и приступила к отработке курсовых задач. Об этом в пятницу сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Экипаж провел учения тренировки по подготовке субмарины к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки.

Кроме того, подводники совершенствовали свои навыки в управлении подлодкой при всплытии и погружении в обычной и аварийной ситуации.

По результатам выполнения данных мероприятий боевой подготовки командованием соединения будет проведен анализ и оценка выполнения экипажем «Новороссийска» задач в соответчики с курсом подготовки.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению, как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных группировок кораблей флота.

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