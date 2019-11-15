Опубликованы кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Российские военные полицейские высадились на бывшую американскую авиационную базу «Сиррин», расположенную недалеко от сирийского населенного пункта Метрас. Кадры десантирования военнослужащих с вертолетов Ми-8 и Ми-35 публикует «Звезда».

Американские военные покинули аэродром 13 ноября. После их ухода на военный объект перебазировались Воздушно-космические силы РФ, а территорию контролируют сирийские правительственные войска. Через какое-то время здесь начнут работать российские саперы, чтобы удостовериться, что на авиабазе действительно безопасно.

Сотни грузовиков с американскими военными покинули базу в спешке. Они пытались взорвать все, что не смогли забрать с собой. Но многое осталось целым, в частности, некоторые кирпичные дома, в которых жили офицеры, а также госпиталь, где осталось много лекарств и наборов для переливания крови.

Также американцы оставили нетронутым тренажерный зал. В жилых комнатах обнаруживают консервы, различные бытовые предметы, маркерные доски со схемами территории.

«Зашли на базу, взяли внутренний и внешний периметр под охрану. Выставили стационарные посты. Парные патрули выставлены. Сейчас саперы смотрят и проходят по каждому зданию, не оставлены ли какие-то взрывоопасные вещества и вообще нет ли здесь для нас каких-то сюрпризов», - рассказал старший инспектор военной полиции ВС РФ.

Российские военные развернут в Метрасе отделение центра примирения враждующих сторон. На месте базы теперь будет работать центр гуманитарной помощи.