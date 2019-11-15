Опубликованы кадры тренировочных полетов экипажей Ту-134 и Ан-26

Минобороны России опубликовало кадры тренировочных полетов экипажей Ту-134 и Ан-26. Они прошли под Екатеринбургом.

Как уточнили в военном ведомстве, летчики совершенствовали технику пилотирования на высоте 800 метров по дублирующим приборам. Также была отработана посадка самолета при недостаточной видимости.

Для имитации облачности летчики используют специальные шторки, закрывающие часть кабины пилота и не позволяющие оценивать обстановку визуально, добавили в Министерстве обороны.