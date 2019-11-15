Каспийской флотилии 297 лет: эффектные кадры стрельб кораблей

Каспийская флотилия отмечает 297-ю годовщину со дня основания. «Звезда» публикует самые захватывающие кадры учений объединения.

Созданная по Указу Петра I 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года флотилия прошла славный боевой путь, став решающим фактором при утверждении российской государственности на Каспийском море.

Сегодня Каспийская флотилия - это мощное, боеспособное объединение, которое в условиях роста политической активности вокруг Каспийского моря является стабилизирующим фактором в регионе и важнейшим инструментом внешней политики государства.

В 2019 учебном году корабельными соединениями флотилии выполнено более 500 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, выполнены ракетные стрельбы крылатыми ракетами, в том числе высокоточным оружием - ракетным комплексом «Калибр», более 450 артиллерийских стрельб, более 100 противоминных упражнений и практических минных постановок, также проведено порядка 300 противодиверсионных упражнений. Успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточным оружием комплекса «Калибр» в ходе учений стратегических сил «Гром-2019».

Общая наплаванность экипажей кораблей и судов в этом году превысила одну тысячу суток. Значительный объем боевой работы в море выполнил каждый корабль. При этом наибольшее число ходовых вахт выпало на долю малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг», которые совершили переход из Каспийского моря по внутренним водным путям в Черное море и, миновав Босфор и Дарданеллы, присоединились к постоянной группировке кораблей ВМФ России в Средиземном море.

База Каспийской флотилии в Дагестане с 1 декабря 2018 года усилена за счет вновь сформированного полка морской пехоты. В текущем году морские пехотинцы впервые приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019» совместно с корабельными силами Флотилии и авиацией 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.