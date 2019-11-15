Из Кольского залива в Черное море за минуты: командиров кораблей обучают на уникальном комплексе

Новейший учебно-тренировочный комплекс вступил в строй в Военном Институте Дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ Санкт-Петербурга.

Он предназначен для подготовки командиров надводных кораблей, подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений военно-морского флота. Тренажер имитирует все технические свойства корабля, органы управления, полностью отражает его положение на воде. Разработка позволяет моделировать навигационные и гидрометеорологические особенности морских районов, решать задачи расхождения со встречными кораблями и судами.

«Тренажер довольно реалистичен, маневренные качества соответствуют маневренным качествам надводных кораблей и подводных лодок», - рассказал о разработке слушатель факультета командиров кораблей института Егор Егоров.

«Это возможность индивидуальной подготовки всех операторов корабельно-боевого расчета», - отметил ценность тренажера первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России Андрей Воложинский.

Послушать курс в Военном институте дополнительного профессионального образования ВМФ приезжают будущие командиры кораблей со всей страны. Всего подготовка длится десять месяцев.