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Аварийный выход с подлодки через торпедные установки отработали на Камчатке: видео

Наталья Вальханская
03:45 14.11.2019
Покидание условно аварийной подлодки через торпедные аппараты в ходе учений было отработано на атомном подводном крейсере «Тверь».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На Камчатке на атомном подводном крейсере с крылатыми ракетами «Тверь» Тихоокеанского флота проведено учение по борьбе за живучесть корабля при возникновении в одном из отсеков субмарины пожара, а также организации спасения экипажа из аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

«В ходе учения личный состав подводного крейсера в условиях, приближенных к реальным, выполнял нормативы герметизации отсека, одевания индивидуальных средств защиты, создания рубежей обороны», - рассказал «Звезде» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

© Минобороны РФ

Аварийные партии совершенствовали порядок действий при тушении пожара, а также при поступлении воды в отсек.

«Кроме того, подводникам дополнительно была поставлена задача по проведению эвакуации части экипажа через торпедные аппараты в условиях нахождения условно аварийной субмарины на грунте. Этот сложный элемент боевой учебы также был успешно отработан», - добавили в пресс-службе.

Отработка действий личного состава по борьбе за живучесть корабля являются обязательным элементам боевой подготовки экипажей подводных лодок к выходу в море, подчеркнул Николай Воскресенский.

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