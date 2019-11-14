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Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

Наталья Вальханская
05:00 14.11.2019
Экипажи будут обеспечивать прикрытие колонны военной полиции РФ, занимающейся патрулированием в рамках российско-турецкого Меморандума, после отвода отрядов курдов вглубь Сирии от границы с Турцией.
© Видео: ТРК Звезда

С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров. Позади две дозаправки, и вот тройка вертолетов делает круг над аэродромом.

«Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический - с этого дня в аэропорту города Камышли будет постоянно действовать наша авиационная группировка», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

С земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь». Место посадки оцепили военные полицейские. Аэропорт гражданский, много посторонних, поэтому предприняты все меры безопасности - транспортный Ми-8 уже сел, а два многоцелевых Ми-35 прикрывают его с воздуха.

После посадки к авиации подъезжает техника наземных служб. Винтокрылые машины заправляют и проверяют, они должны быть готовы к вылету в любую минуту.

Сегодня еще и начало работы военнослужащих авиационной комендатуры. В Камышли заранее перебросили целый парк специальных автомобилей. Все, что может пригодиться, вплоть до уборочной машины - во время посадки вертолеты поднимают настоящую бурю.

В Камышли работает метеорологическая служба, есть медпункт для предполетного осмотра экипажа.

«Цели и задачи авиационной комендатуры - обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории. Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники. Основная задача - обеспечить спокойствие», - рассказал начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.

Для пилотов-вертолетчиков работа в связке с наземной техникой задача сложная. Маршрут колонны может внезапно измениться, пилоты должны быть готовы подстроиться. И, конечно, по меркам авиации, машины двигаются очень медленно. При этом патрули военной полиции выходят на маршруты каждый день, а значит и пилоты будут ежедневно подниматься в небо на севере Сирии.

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