Ми-8 наносят ракетный удар в горах Киргизии: яркие кадры учений

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 российской объединенной военной базы Кант, входящей в состав Центрального военного округа, дислоцированной на территории Киргизской Республики, нанесли ракетный удар по условному противнику на горном полигоне Эдельвейс.

«Российские вертолетчики выполнили поиск, а затем отработали нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим легко-бронируемую технику, а также минометные позиции условного противника, используя неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность"», - сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, согласно летному заданию экипажи выполнили посадки на горные площадки для условной высадки тактического воздушного десанта.

«В учебно-тренировочных полетах были задействованы два вертолета Ми-8 и около 30 человек летного и инженерно-технического состава военной базы», - отметили в российском военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, российские летчики выполняют полеты и применение средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Республики Киргизии.

Объединенная военная российская база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.