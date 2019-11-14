Корветы «Стойкий» и БДК «Калининград» вернулись в военную гавань Балтийска

Корвет «Стойкий» и большой десантный корабль «Калининград» вернулись в Балтийск после 30-дневного плавания. Об этом в четверг сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Р. Мартов.

Моряков встретил командующий флотом адмирал Александр Носатов. Он поздравил их с удачным походом и пожелал успехов в учебе.

За 30 суток корабли Балтфлота преодолели больше четырех тысяч морских миль. Во время похода экипажи выполнили ряд маневров, отстрелялись из артиллерийских орудий по целям в воздухе и на воде.

Военнослужащие провели учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне с использованием корабельной авиации, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления.

Морские пехотинцы, находившиеся на кораблях, приняли участие в занятиях по огневой подготовке, совершенствуя навыки стрельбы из разных видов стрелкового оружия.