Армии стран СНГ унифицируют подходы к ремонту военной техники

Министерства обороны стран СНГ планируют наладить совместную работу по техобслуживанию и ремонту вооружения и военной техники. Об этом в четверг сообщил замглавы российского военного ведомства Дмитрий Булгаков.

Выступая в Москве на заседании военно-технического комитета при Совете министров обороны государств Содружества он отметил, что Вооруженные силы стран СНГ в основном оснащены однотипным вооружением и потребность в их ремонте открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

«В ближайшем будущем будут определены и детально проработаны направления и формы взаимодействия по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники», - сказал замглавы ведомства.

Булгаков добавил, что встреча проходит на фоне нестабильной военно-политической обстановки, поскольку в различных точках мира постоянно возникают очаги напряженности. Замминистра также указал на то, что международный терроризм поддерживается теневыми спонсорами.