На основе реального боя: захват «Взводом» опорного пункта в горах

Захват опорного пункта боевиков в горном районе. Именно такое задание нужно было выполнить участникам уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров в Приэльбрусье.

По легенде - полсотни террористов заняли базу на высоте в 4 тысячи метров. Задача «Взвода» - пройти сложнейшим маршрутом и занять позицию, уничтожив противника.

В основе легенды для миссии - реальный бой в районе афганского города Джелалабад. Он произошел в 1987 году, когда боевики заняли опорный пункт в горах, чтобы их разбить.

Тогда было принято решение обойти укрепрайоны через перевал и нанести удары в тыл. Советские войска застали противника врасплох и одержали победу, подорвав инженерные сооружения и уничтожив боевиков.

На выполнение новой миссии у «Взвода» есть 48 часов.

Смотрите скоро на «Звезде».