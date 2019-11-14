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На основе реального боя: захват «Взводом» опорного пункта в горах

Вадим Иванов
14:00 14.11.2019
По легенде - полсотни террористов заняли базу на высоте в 4 тысячи метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Захват опорного пункта боевиков в горном районе. Именно такое задание нужно было выполнить участникам уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров в Приэльбрусье.

По легенде - полсотни террористов заняли базу на высоте в 4 тысячи метров. Задача «Взвода» - пройти сложнейшим маршрутом и занять позицию, уничтожив противника.

В основе легенды для миссии - реальный бой в районе афганского города Джелалабад. Он произошел в 1987 году, когда боевики заняли опорный пункт в горах, чтобы их разбить.

Тогда было принято решение обойти укрепрайоны через перевал и нанести удары в тыл. Советские войска застали противника врасплох и одержали победу, подорвав инженерные сооружения и уничтожив боевиков.

На выполнение новой миссии у «Взвода» есть 48 часов.

Смотрите скоро на «Звезде».

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