Двуглавый Эльбрус: новое испытание для «Взвода» в высокогорье

Пять тысяч и 642 метра над уровнем моря - двуглавый Эльбрус является самой высокой вершиной России и всей Европы. И именно там - в высокогорье - участникам эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров предстоит выполнить очередное задание.

«Взводу» необходимо захватить опорный пункт террористов. А для этого нужно будет преодолеть непроходимые горные тропы, резкие спуски и подъемы, переправиться через горные бурные рки и взобраться на ледник.

Новая миссия «Взвода» так и называется - «Захват опорного пункта в горном районе». В ее основе - реальный бой в районе афганского города Джелалабад в 1987 году.

На выполнение задачи офицерам отводится только 48 часов.