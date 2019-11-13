Армия России получит огнеметную систему ТОС-2

Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2, известная как «Тосочка», будет поставлена в Вооруженные силы России к маю 2020 года. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

«К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска», - сказал Кириллов.

Он отметил, что эта боевая машина, вероятно, примет участие в параде на Красной площади.

Сегодня РХБ защиты Вооруженных сил России исполняется 101 год. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны, а современное название химические войска получили в августе 1992 года.