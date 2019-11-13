Новейшую РХМ-5М «Ракушка» применили на учениях на Кубани: видео

В Краснодарском крае на полигоне Раевский Новороссийского десантно-штурмового горного соединения завершилось тактико-специальное учение подразделение РХБЗ ВДВ.

В преддверии Дня войск РХБ защиты личный состав отработал вопросы ведения радиационной, химической и биологической разведки в ходе организации боевых действий при уничтожении условного противника.

«На первом этапе учений десантники отработали наступление. Выйдя на рубеж спешивания, гвардейцы нанесли поражение противнику из стрелкового оружия, пехотного огнемета РПО-А "Шмель" и легкого пехотного огнемета ЛПО-97 "Варна". На втором этапе, личный состав выполнил постановку аэрозольной завесы для маскировки и безопасного возвращения техники на исходный рубеж», - рассказали в Минобороны России.

Групповым огнем из огнеметов и стрельбой из курсовых пулеметов десантного бронетранспортера БТР-РД и новейшей разведывательной химической машины РХМ-5М «Ракушка» условного противника.

«Личный состав подразделения РХБЗ провел дозиметрический и химический контроль территории, после чего были развернуты пункты специальной обработки техники и личного состава с использованием авторазливочной станции АРС-14КМ», - добавили в ведомстве.

Для химической разведки местности использовалась новейшая разведывательная химическая машина РХМ-5М «Ракушка». Это первая специальная машина, сделанная на основе базового шасси БТР-МДМ. Она способна вести разведку и передавать все полученные данные о радиационной, химической и неспецифической биологической обстановке в автоматическом режиме.

«В РХМ-5М имеется комплект пробоотборника, позволяющий брать пробы воды, снега, грунта, льда и даже насекомых. Теперь экипаж может производить разведку, не выходя из машины или на удалении до километра от очага заражения с помощью дистанционного прибора химической разведки», - отметили в российском военном ведомстве.

В боевой машине также есть автоматический метеокомплект, определяющий метеоданные в приземном слое воздуха. Кроме этого РХМ-5М оборудована фильтровентиляционной установкой, которая очищает воздух так, чтобы зараженные частицы не попадали в отделение для экипажа и десанта.

«Новинка для подразделений РХБЗ ВДВ пришла на смену двум типам машин: РХМ-2С и РХМ-5», - подчеркнули в Минобороны.

Всего в ходе учения приняли участие более 100 военнослужащих и 10 единиц техники. Тактико-специальные учения прошло в целях проверки готовности подразделений РХБЗ соединения к выполнению боевых задач по предназначению.