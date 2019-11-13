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В условиях малой видимости: кадры учений Ту-134 и Ан-26 на Урале

Дарья Михалина
23:25 13.11.2019
Летчики отработали упражнения по совершенствованию техники пилотирования на малой высоте и заход на дополнительный круг для совершения посадки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Летчики Центрального военного округа отработали технику пилотирования в рамках учений, проходящих в Свердловской области.

Экипажи самолетов Ту-134 и Ан-26 усовершенствовали полеты на малой высоте 800 метров по дублирующим приборам, а также потренировали заход на дополнительный круг для совершения посадки в условиях малой видимости.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, для имитации облачности была использована специальная шторка, которой закрывали часть кабины пилота, что не позволяло летчикам оценивать обстановку визуально. Так, пилотирование самолетом осуществлялось по показаниям приборов.

Практическим занятиям предшествовали занятия в классах предполетной подготовки, в ходе которых летчики упражнялись во взаимодействии экипажей на земле и в воздухе.

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