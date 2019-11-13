В условиях малой видимости: кадры учений Ту-134 и Ан-26 на Урале

Летчики Центрального военного округа отработали технику пилотирования в рамках учений, проходящих в Свердловской области.

Экипажи самолетов Ту-134 и Ан-26 усовершенствовали полеты на малой высоте 800 метров по дублирующим приборам, а также потренировали заход на дополнительный круг для совершения посадки в условиях малой видимости.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, для имитации облачности была использована специальная шторка, которой закрывали часть кабины пилота, что не позволяло летчикам оценивать обстановку визуально. Так, пилотирование самолетом осуществлялось по показаниям приборов.

Практическим занятиям предшествовали занятия в классах предполетной подготовки, в ходе которых летчики упражнялись во взаимодействии экипажей на земле и в воздухе.