Военная полиция и ВКС РФ провели патрулирования на севере Сирии
Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября. О последних патрулированиях рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Кобани - Синджар, Айн-Иса - Свейдия-Кабира, Аджами - Каракозак, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Камышлия - Дейрун-Ага», - отметил генерал-майор.
На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 29 обстрелов.
«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Алеппо, Кафр-Хамра, Биньямин, Мансура, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Калъат-Марза, Кермель, Кара-Джагез, Джанаджик, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Махрука провинции Латакия; Эль-Арейми, Кара-Джурн, Каркад, Эль-Джейед, Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама; Телль-Ас, Мгарет-Марза, Суккория, Хан-Шейхун, Умм-Сахридж, Шарджа, Умм-Эр-Рджини провинции Идлиб», - заявил Боренков.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.