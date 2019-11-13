Картаполов открыл финал всеармейских соревнований «Командирские старты»
Заместитель главы военного ведомства Андрей Картаполов открыл финал соревнований на Кубок Минобороны «Командирские старты». Официальная церемония состоялась в спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» в Москве.
В финале турнира примут участие 110 военнослужащих в составе десяти команд: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Западный военный округ, Южный военный округ, Центральный военный округ, Восточный военный округ, Северный флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска.
«Дорогие товарищи, дорогие ветераны - легенды спорта, дорогие участники, дорогие друзья, я рад всех приветствовать здесь, в этом уютном и гостеприимном спортивном комплексе ЦСКА, который вот уже шестой год подряд становится домом и ареной бескомпромиссной борьбы за первенство наших соревнований», - сказал Картаполов.
«Я хочу от имени министра обороны Российской Федерации, Героя России генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу поздравить вас с началом соревнований и приветствовать на финальном этапе состязаний "Командирские старты"», - добавил замминистра.
Соревнования «Командирские старты» проводятся в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни, а также повышения их мотивации к занятиям спортом. Турнир проходит несколько лет подряд по личному распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Участвовать в соревнованиях могут все: от лейтенантов до генералов.