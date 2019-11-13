«Армия-2020» и Армейские международные игры будут проводиться одновременно

В следующем году Международный военно-технический форум «Армия» будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми. Об этом в среду сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке к проведению «Армии-2020».

«Такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч, что положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности», - сказал глава российского военного ведомства.

Пятый, юбилейный форум проводился в конгрессно-выставочном центре подмосковного военного-патриотического парка «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также в более чем 30 городах и населенных пунктах страны.

Шойгу отметил, что всего за несколько дней проведения «Армии-2019» общее количество гостей и участников форума превысило один миллион человек. Парк «Патриот», где проходили мероприятия, принял больше 1,3 тысяч компаний. Были продемонстрированы свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.