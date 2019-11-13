Шойгу: на «Армии-2019» подписано 46 госконтрактов на сумму свыше 1 трлн

Сорок шесть государственных контрактов общей суммой свыше триллиона рублей было подписано на форуме «Армия-2019». Об этом сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке к проведению шестого военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет в августе следующего года.

Глава российского военного ведомства оценил результаты пятого форума, отметив, что они превысили прошлогодние. По словам министра, в 2019 году конгрессно-выставочный центр «Патриот», где проходит мероприятие, принял более 1,3 тысяч предприятий и организаций, представивших свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Шойгу рассказал, что на «Армии-2019» было проведено 173 мероприятия, посвященных перспективным направлениям развития военно­-технической сферы. В рамках форума национальные экспозиции подготовили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР, добавил министр.

«С размахом прошли демонстрационные показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах - на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В мероприятиях приняли участие представители 120 государств, в том числе более 40 делегаций высокого уровня. В общей сложности форум посетило свыше миллиона человек», - сказал Шойгу.

Он отметил, что «Армия-2020» будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми. Шойгу считает, что такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч, что положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности.