Военные впервые испытали новейшую технику РХБЗ при обработке «Ярсов»

В Свердловской области опробовали новейшую технику войск радиационной химической и биологической защиты. Речь идет о тепловой машине УТМ-80М, которая предназначена для очистки военной техники от застывшего льда и снега, а также ее дезинфекции, дегазации и дезактивации.

Новейшую технику РХБЗ применили при выводе полка ракетного комплекса «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, сообщает Минобороны России.

«При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение незаконными вооруженными формированиями химического оружия», - говорится в сообщении.

По замыслу учений, условный противник использовал ядовитые боеприпасы на дальних подступах к боевым позициям. Перевозить «Ярсы» приходилось в лесистой, труднопроходимой местности, ехать в объезд не было возможности. Военнослужащим пришлось применить авторазливочные станции АРС-14КМ и впервые использовать машины УТМ-80М, с помощью которых за короткое время удалось обработать пусковые установки.

Всего в рамках маневров было обработано более ста единиц техники, включая пусковые установки «Ярс».

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных - подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему НПРО.