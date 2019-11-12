Боевой дух армии: лучшие солисты, музыканты и танцоры собрались в Москве

В Театре Российской Армии собрались дирижеры, хормейстеры и балетмейстеры из разных регионов страны. В Москве проходит учебный сбор руководителей ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ.

Со сцены к ним обратился замминистра обороны Андрей Картаполов. Он особенно отметил ту роль, которую играют артисты в поддержании боевого духа армии.

«Творческий труд артистов ансамблей, их способность силой песни и танца поднять уровень морально-психологического состояния, снять психотравмирующие факторы военной службы переоценить невозможно. Золотой фонд ансамблей - это прежде всего артисты», - отметил он. «Солисты, музыканты, танцоры, о которых редко говорят и о которых редко вспоминают, но которые также добросовестно делают свою абсолютно нелегкую работу», - добавил заместитель министра.

В 2020 году Россия будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы, поэтому уже сейчас руководителям ансамблей важно обсудить репертуар и концертные программы, а также новые идеи для создания произведений о современной армии. В этом им помогут известные поэты-песенники и союз композиторов России.