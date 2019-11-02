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Минобороны начинает прием журналистских работ для участия в «Медиа-Ас-2020»

Наталья Вальханская
00:00 02.11.2019
Победителями становятся те, кто проникся армейским духом, глубоко и вдохновенно отразил в своих творческих работах жизнь новой высокотехнологичной, мощной и боеспособной Армии России.
Минобороны начинает прием журналистских работ для участия в «Медиа-Ас-2020»
© Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации объявляет о начале шестого Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2020». Поучаствовать в фестивале приглашаются журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных Сил РФ.

Конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный.

Первый этап стартует сегодня и продлится до 10 февраля 2020 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ.

Прием работ на участие в финале будут приниматься с 20 ноября 2019 года по 10 марта 2020 года.

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас-2020» проводится Министерством обороны РФ для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил России.

Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля.

Участники фестиваля, осуществляющие свою деятельность на территории Москвы, подают заявки в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Их лучшие работы также принимают участие в финале конкурса, который будет проводиться в апреле следующего года.

Победителями становятся те, кто проникся армейским духом, глубоко и вдохновенно отразил в своих творческих работах жизнь новой высокотехнологичной, мощной и боеспособной Армии России.

В разное время лауреатами фестиваля становились известные военкоры «Первого канала», ВГТРК, «НТВ», ТРК «Звезда», «RT», «Российской газеты», «Московского Комсомольца», «Комсомольской правды», сотрудники ведущих информационных агентств, сетевые журналисты, а также представители региональных газет, телеканалов и радиостанций.

В 2020 году награждение победителей пройдет в номинациях:

«Лучшие кадры» - за лучший новостной репортаж.

«Командный голос» - за лучшую радиопрограмму.

«Сила слова» - за лучший материал в печатных СМИ.

«Стиль жизни» - за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию.

«Проект специального назначения» - за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.).

«Молния» - за лучшую работу в информагентстве.

«Главный калибр» - за лучшую фотоработу.

«На острие атаки» - за лучший материал в региональных (местных) СМИ.

«Прорыв» - лучший дебют года.

«Содружество» - лучшее журналистское произведение и лучшая фоторабота, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет награждение в номинации «Содружество» - на лучшее журналистское произведение и лучшую фотоработу, победителей Международных конкурсов, которые проводятся Координационным комитетом по вопросам информационного обеспечения вооруженных сил государств - участников СНГ и Секретариатом Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств.

Подробнее с условиями участия в конкурсе, а также положением о шестом всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас-2020» можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны.

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.  

За пять лет в фестивале приняло участие несколько тысяч российских журналистов. Награды Фестиваля получили более 70 журналистов и 10 творческих коллективов. В их числе не только центральные телеканалы и печатные издания, но и региональные средства массовой информации, которые с большим удовольствием и знанием дела погружаются в военную тематику.

Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.

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