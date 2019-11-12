Стрельба из огнеметов и дымовые завесы: войска РХБЗ провели учения под Волгоградом

Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа провели специальное учение на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Звезда» публикует видео с маневров, на котором запечатлены действия военных РХБЗ.

«Военнослужащие выполнили постановку площадных и линейных дымовых завес на новейших машинах ТДА-2К и ТДА-3, превосходящих по своим характеристикам предыдущие образцы техники в 5-6 раз, на автомобилях РХМ-6 провели разведку для поиска безопасных районов и маршрутов продвижения войск, а подразделения специальной обработки провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию военной и специальной техники», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, огнеметные подразделения при помощи реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и огнеметов повышенной дальности РПО-ПДМ уничтожили легкобронированные цели и живую силу условного противника в огневых точках.

В специальном учении приняли участие более 100 военнослужащих, также было задействовано более 30 единиц специальной техники.