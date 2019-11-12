Подписание документов и взаимодействие в сфере ВТС: итоги визита Шойгу в Каир

Около двух недель назад президент Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси посетил Сочи, где принял участие в саммите Россия – Африка. Тогда глава страны и российский лидер Владимир Путин пришли к ряду договоренностей. Их реализацию сегодня, 12 ноября Абдель Фаттахом Ас-Сиси обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также глава оборонного ведомства России провел встречу со своим египетским коллегой Мухаммедом Ахмедом Заки.

Стоит отметить, что Египет - один из ключевых партнеров России в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

Пакет заключенных соглашений о поставках вооружений в Египет оценивается как минимум в 3,5 миллиарда долларов. Республике поставляются артиллерийские системы, зенитные ракетные комплексы, самолеты МиГ-29.

Кроме того, известно, что Каир заинтересован к приобретению вертолетов «Катран». Эксперты считают, что в будущем РФ может начать поставлять Египту истребители Су-35 и ЗРК С-400.

Так, по итогам российско-египетских переговоров Сергей Шойгу и его коллега подписали совместные документы. Работа между странами, как было отмечено, уже приносит ощутимые результаты, и будет продолжена.