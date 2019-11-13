День войск РХБЗ: перспективные разработки для военных химиков и итоги года
В России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты, которым 13 ноября исполнился 101 год. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны, в августе 1992 года химические войска получили свое современное название.
Главным назначением войск РХБЗ является организация защиты войск, населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и в военное время.
С праздником ветеранов и военнослужащих поздравил начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что за 101 год войска прошли «длинный исторический путь, который неразрывно связан со славной историей наших Вооруженных Сил».
«Претерпевали кардинальные изменения, развивались по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы», - отметил Кириллов.
Он поблагодарил ветеранов, которые «создавали и приумножали боевой потенциал наших войск, сохранили славные традиции беззаветного служения Отчизне», а также пожелал им и всему личному составу здоровья, счастья и благополучия, удачи в добрых начинаниях, успехов в воинской службе, в деле укрепления мощи и славы нашего Отечества.
«Выражаю уверенность в том, что и далее войска РХБ защиты обеспечат надежную защиту Вооруженных Сил, радиационную, химическую и биологическую безопасность нашей великой Родины - России», - подчеркнул генерал-лейтенант.
Подводя итоги учебного года, Игорь Кириллов отметил, что в ходе учения «Центр-2019» было отработано 86 учебно-боевых задач, поставленных перед войсками РХБ защиты. Все они были выполнены.
Также начальник войск РХБ защиты напомнил, что военнослужащие в этом году были задействованы в оказании помощи населению затопленных районов, где и сегодня не прекращаются работы.
«К работе в подтопленных районах было привлечено порядка 500 человек личного состава и 150 единиц техники. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Тулунском районе, где ситуация осложнялась наличием действующих и законсервированных скотомогильников», - отметил Кириллов.
При устранении последствий паводка специалистами РХБЗ проведена дезинфекция свыше 400 социально значимых объектов и домов, крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, рассказал он.
«Нашими специалистами был осуществлен подвоз и доставка населению более 1,5 тысячи кубометров технической воды. Необходимо отметить также и совместную работу с подразделениями Минздрава России по выдаче дезинфекционных препаратов на мобильных и стационарных пунктах выдачи. Общими усилиями в районах, подвергшихся воздействию стихии экологической катастрофы удалось избежать», - резюмировал начальник войск РХБЗ.
Помимо этого Кириллов рассказал о перевооружении подразделений РХБ защиты. По его словам, в настоящее время оно идет по плану.
«Всего в текущем году войска должны обновиться более чем на 350 единиц специальной техники, среди которых термодымовые машины ТДА-3, комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУД, контрольно-распределительные пункты КРПП-2, универсальные станции специальной обработки УССО, универсальные тепловые машины УТМ80М», - заявил генерал-лейтенант.
К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска, добавил Игорь Кириллов.
«Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади», - отметил он.
По словам начальника войск РХБЗ в ближайшее время подразделения могут пополниться роботами, которые значительно обезопасят личный состав.
«Сейчас ведется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса РХБ защиты нового поколения. В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты вертолетного и самолетного типов», - сказал Кириллов.
Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время.