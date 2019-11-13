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День войск РХБЗ: перспективные разработки для военных химиков и итоги года

Наталья Вальханская
00:00 13.11.2019
Начальник войск РХБ защиты рассказал о работе военных химиков в затопленных районах Сибири во время паводка, отработке задач на учениях «Центр-2019» и ходе перевооружения войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

В России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты, которым 13 ноября исполнился 101 год. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны, в августе 1992 года химические войска получили свое современное название. 

Главным назначением войск РХБЗ является организация защиты войск, населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и в военное время. 

С праздником ветеранов и военнослужащих поздравил начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что за 101 год войска прошли «длинный исторический путь, который неразрывно связан со славной историей наших Вооруженных Сил».

© Минобороны России

«Претерпевали кардинальные изменения, развивались по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы», - отметил Кириллов.

Он поблагодарил ветеранов, которые «создавали и приумножали боевой потенциал наших войск, сохранили славные традиции беззаветного служения Отчизне», а также пожелал им и всему личному составу здоровья, счастья и благополучия, удачи в добрых начинаниях, успехов в воинской службе, в деле укрепления мощи и славы нашего Отечества.

«Выражаю уверенность в том, что и далее войска РХБ защиты обеспечат надежную защиту Вооруженных Сил, радиационную, химическую и биологическую безопасность нашей великой Родины - России», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Подводя итоги учебного года, Игорь Кириллов отметил, что в ходе учения «Центр-2019» было отработано 86 учебно-боевых задач, поставленных перед войсками РХБ защиты. Все они были выполнены.

Также начальник войск РХБ защиты напомнил, что военнослужащие в этом году были задействованы в оказании помощи населению затопленных районов, где и сегодня не прекращаются работы.

«К работе в подтопленных районах было привлечено порядка 500 человек личного состава и 150 единиц техники. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Тулунском районе, где ситуация осложнялась наличием действующих и законсервированных скотомогильников», - отметил Кириллов.

© Минобороны России

При устранении последствий паводка специалистами РХБЗ проведена дезинфекция свыше 400 социально значимых объектов и домов, крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, рассказал он.

«Нашими специалистами был осуществлен подвоз и доставка населению более 1,5 тысячи кубометров технической воды. Необходимо отметить также и совместную работу с подразделениями Минздрава России по выдаче дезинфекционных препаратов на мобильных и стационарных пунктах выдачи. Общими усилиями в районах, подвергшихся воздействию стихии экологической катастрофы удалось избежать», - резюмировал начальник войск РХБЗ.

Помимо этого Кириллов рассказал о перевооружении подразделений РХБ защиты. По его словам, в настоящее время оно идет по плану.

«Всего в текущем году войска должны обновиться более чем на 350 единиц специальной техники, среди которых термодымовые машины ТДА-3, комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУД, контрольно-распределительные пункты КРПП-2, универсальные станции специальной обработки УССО, универсальные тепловые машины УТМ80М», - заявил генерал-лейтенант.

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска, добавил Игорь Кириллов.

«Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади», - отметил он.

По словам начальника войск РХБЗ в ближайшее время подразделения могут пополниться роботами, которые значительно обезопасят личный состав.

«Сейчас ведется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса РХБ защиты нового поколения. В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты вертолетного и самолетного типов», - сказал Кириллов.

Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время.

© Минобороны России
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