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«Кабина шикарная»: «Русские Витязи» оценили поступившие в их распоряжение Су-35С

Игорь Лапик
20:06 12.11.2019
В Кубинку с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре для авиационной группы высшего пилотажа прибыли новейшие истребители.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В полку «Русских Витязей» прибыло. Низкая облачность, туман и моросящий дождь - не помеха для воздушных асов. «Русские Витязи» на новейших истребителях Су-35С совершили посадку на аэродроме в Кубинке. Партия новых одноместных многофункциональных самолетов поступила на вооружение эскадрильи пилотажной группы с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.

На земле пилотов встретили хлебом-солью, а новые истребители сразу же с интересом обступили ветераны «Русских Витязей».

«Кабина у них шикарная - кабина новая, дизайн новый. Летчик принципиально уже больше похож на айтишника», - говорит «Звезде» Виктор Бычков.

Главное достоинство Су-35С - это новейшая цифровая авионика и усиленные двигатели, с управляемым вектором тяги, благодаря которым над самолетом не властно земное притяжение, и истребитель может буквально танцевать в воздухе. А, к примеру, сваливание в штопор - не критическая ситуация, а управляемый полет.

Железные птицы пролетели семь тысяч километров, едва выпорхнув из заводского гнезда. В Комсомольске-на-Амуре истребители после сборки покрасили в цвета триколора специальной глянцевой эмалью.

«Было волнение при работе, так как цвета разные. Приходилось наносить поэтапно, так как при нанесении очередной эмали другие цвета закрывались под консервацию», - рассказала начальник участка цеха покрытий КнААЗ Ольга Сенина.

До этого момента «Русские Витязи» летали на Су-27 и Су-30СМ. Новые же истребители превосходят предшественников во всем, в том числе и по дальности полета.

«Как в новый автомобиль садитесь. Самолет очень легкий в пилотировании. Вот даже если взять по усилиям для летчика - этот самолет, наверное, самый легкий, на которых мне когда-либо приходилось летать», - делится командир пилотажной группы «Русские Витязи» Андрей Алексеев.

Бочка, кобра, мертвая петля - благодаря новым истребителям число фигур высшего пилотажа станет больше. Как и флагов стран на фюзеляже, где «Русские Витязи» покорят зрителей своим мастерством.

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